Bilecik'te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, valilik binasında il genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik bir toplantı gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Toplantıya ilçe kaymakamları ile birlikte Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı katıldı.

Gündem ve Kararlar

Toplantıda kent genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve alınacak yeni tedbirler ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Vali Sözer: "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla tüm kurumlarımız koordineli şekilde çalışmalı. İlimiz genelinde suç ve suçluyla mücadelede kararlılıkla hareket edeceğiz. Kamu düzeninin korunması için gerekli tüm adımları atacağız"

BİLECİK’TE ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ