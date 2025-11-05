Bilecik'te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı

Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında Bilecik'te asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi; çalışmalar ve yeni tedbirler değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:26
Bilecik'te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı

Bilecik'te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, valilik binasında il genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik bir toplantı gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Toplantıya ilçe kaymakamları ile birlikte Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı katıldı.

Gündem ve Kararlar

Toplantıda kent genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve alınacak yeni tedbirler ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Vali Sözer: "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla tüm kurumlarımız koordineli şekilde çalışmalı. İlimiz genelinde suç ve suçluyla mücadelede kararlılıkla hareket edeceğiz. Kamu düzeninin korunması için gerekli tüm adımları atacağız"

BİLECİK’TE ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BİLECİK’TE ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Ücretsiz Enstrüman Kurslarına Yoğun İlgi
2
Bolu TEM Otoyolu'nda Yolcu Otobüsünün Motoru Alev Aldı
3
Diyarbakır'da 200 binde 1 Morgagni hernisi: 2 yaşındaki Tevab Aram sağlığına kavuştu
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Tarsus’ta Amigurumi Atölyesi Lösemili Çocuklara Umut Oldu
6
Siirt'te Karaciğer Nakli Geçiren Ömer Özüm Tüm Organlarını Bağışladı
7
Osmaniye'de şarjlı motosiklete 14 bin TL ceza şoku: 500 km uzaklıktaki ihlaller şaşırttı

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri