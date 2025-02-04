Bilecik'te Kadın ve Eşini Alıkoyan Zanlı Etkisiz Hale Getirildi

Bilecik'te Gerilim Dolu Olay: Kadın ve Eşi Polise Silah Doğrulttu

Bilecik'te, kent merkezinde bir kadın ile eşinin alıkonulması ve polise silah doğrultulması olayı, güvenlik güçleri tarafından hızla kontrol altına alındı.

Olay, Gazipaşa Mahallesi Yıldız Sokağı'nda meydana geldi. Burada, 41 ABS 929 plakalı otomobil içerisinde bulunan bir kadın ile eşi arasında, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkekle tartışma başladı. Tartışma sırasında, şüpheli kadın ve kocasını alıkoydu.

Olayın ardından, otomobildeki kadının Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine devreye polis ekipleri girdi. Ancak, ekipler olay yerine ulaştıklarında şüpheli, polise silah doğrulttu.

Yaşanan gerginlik sonrası, polis ekipleri zanlıyı etkisiz hale getirerek kadın ve eşini kurtardı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından maktulün cenazesi, otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Bilecik Valisi'nden Açıklama

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Özel İdaresinde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 1. Toplantısı öncesinde gazetecilere olayla ilgili bilgiler verdi. Vali Aygöl, "Huzurumuzu bozmak isteyenlere karşı mücadeleye devam edeceğiz," dedi.

Vali Aygöl, olaya ilişkin detayları aktarırken, KADES uygulamasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, "Olayın ardından polis memurunun karşı tarafın silahından çıkan kurşunla etkisiz hale getirildiğini" belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ve jandarmanın operasyonu üstlendiğini ifade etti.

Bilecik'te kent merkezinde bir kadın ile eşini alıkoyup, polise silah doğrulttuğu iddia edilen zanlı, etkisiz hale getirildi.

Bilecik'te kent merkezinde bir kadın ile eşini alıkoyup, polise silah doğrulttuğu iddia edilen zanlı, etkisiz hale getirildi.