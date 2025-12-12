DOLAR
Bilecik'te Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki kavşakta kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:43
Kaza Detayları

Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi Cevizli Sokak üzerinde seyir halinde olan M.D. idaresindeki 16 BGT 542 plakalı kamyon ile F.B. yönetimindeki 16 BRN 90 plakalı hafif ticari araç, Firuze Sokak kavşağında çarpıştı.

Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan C.Ç., S.K. ve M.B. olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde gelen acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; ardından yaralılar Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

