MSB: SDG'nin Zaman Kazanma Çabaları Boşunadır — Entegrasyon Tek Çözüm

MSB: SDG'nin Zaman Kazanma Çabaları Boşunadır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü SDG’nin 10 Mart Mutabakatı kapsamında Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olması beklentisini yineleyerek, örgütün zaman kazanma çabalarının sonuçsuz olduğunu duyurdu.

Basın bilgilendirme toplantısında kritik değerlendirmeler

MSB tarafından Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu’nda gerçekleştirilen haftalık basın toplantısında, Bakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk gündeme dair gelişmeleri aktardı.

Sınır içi ve sınır ötesi faaliyetler

Aktürk, 4-12 Aralık dönemine ilişkin faaliyetleri aktarırken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek için ara vermeden çalıştığını belirtti. Bu kapsamda 4 PKK’lı terörist teslim oldu bilgisini paylaştı. Sahada mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun, Menbiç’de imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte 732 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Hudut güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele

Hudutlarda kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçişlerin engellenmesine devam edildiği bildirildi. Döneme ilişkin rakamlar şöyle: yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlar arasından 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 235 şahıs yakalandı, 2 bin 315 şahıs hududu geçemeden engellendi. Yıl içinde ise yasa dışı geçiş teşebbüsünde yakalananların sayısı 9 bin 491, hududu geçemeden engellenenlerin sayısı 62 bin 863 olarak verildi.

Ayrıca 4-12 Aralık döneminde Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 82 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

MKE’den ilk yurtdışı fabrika ve savunma sanayi adımları

Aktürk, yerli ve millî savunma sanayii çalışmalarına değinerek, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan araç ve sistemler ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) teslimatlarını aktardı. MKE tarafından Azerbaycan’da kurulan ve yurt dışındaki ilk iştiraki olan Makine ve Kimya Azerbaijan (MKA) şirketinin faaliyetlerine başladığı açıklandı.

Bu gelişme çerçevesinde Aktürk, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine vurgu yaparak, Merhum Haydar Aliyev’i vefatının (12 Aralık) 22’nci yılında rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti. Ayrıca Açık Deniz Karakol gemisi projesi kapsamında bir geminin Romanya’ya satışının ardından, daha üstün özelliklere sahip olacak olan Seferihisar gemisinin İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilerek Deniz Kuvvetlerine teslim edileceği ifade edildi.

SDG entegrasyonu ve uluslararası etkiler

SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na rağmen Suriye ordusuna entegre olmaması ve faaliyetlerine devam etmesinin Suriye’de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar verdiği vurgulandı. MSB açıklamasında, bazı ülkelerin eylem ve söylemleriyle SDG’yi entegre olmama ve silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği değerlendirildi.

MSB, daha önce ifade edildiği üzere SDG’nin 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasının beklendiğini yineleyerek, "SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Suriye’deki TSK görüntüleri ve iddialar

TSK’nın Suriye’deki intikal görüntüleri üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. MSB, "Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir." uyarısında bulunarak, asıl takip edilmesi gerekenin SDG’nin durumu ve Suriye Ordusu’nun faaliyetleri olduğunu vurguladı.

S-400, F-35 ve savunma tedarik görüşmeleri

ABD Büyükelçisi Tom Barack’ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmede MSB, ülkenin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirme çalışmalarının planlandığı şekilde sürdüğünü belirtti. S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır ifadesi kullanıldı.

F-35 tedariğine ilişkin diplomatik temasların sürdüğü, yaptırımların kaldırılması ve Türkiye’nin projeye yeniden dahil edilmesi için istişarelerin devam ettiği bildirildi. Sürecin müttefiklik ruhu çerçevesinde karşılıklı diyalog ve yapıcı istişarelerle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirildi.

Eurofıghter tedarikinde ara çözüm planı

Eurofıghter tedarikinde, Birleşik Krallık’tan tedarik edilecek yeni üretim uçakların teslimatı başlayana kadar ara çözüm olarak Katar ve Umman’dan 12’şer adet uçak alınmasının planlandığı belirtildi. Katar’dan alınacak uçakların sözleşme imzasını müteakip, Umman’dan tedarik edilecek uçakların ise planlanan modernizasyon faaliyetlerinin ardından ülkeye getirileceği açıklandı.

