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Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'te bir motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın ayrıntıları haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 18:14
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik-Bozüyük kara yolunda meydana gelen trajik bir motosiklet kazasında Mirza Kerem Topaktaş (20) hayatını kaybetti, yolcu Yiğiter Ç. (20) yaralandı.

Kaza, Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığı yakınında, Topaktaş’ın idaresindeki 41 AYM 128 plakalı motosikletin refüje çarpması sonucu gerçekleşti. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, sürücü Topaktaş'ın kazada hayatını kaybettiğini belirledi.

Topaktaş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı yolcu Yiğiter Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, o da aynı hastaneye ambulansla götürüldü.

Kaza nedeniyle geçici olarak kontrollü sağlanan trafik akışı, motosikletin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bilecik'te, kent merkezinde motosikletin refüje çarptığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi...

Bilecik'te, kent merkezinde motosikletin refüje çarptığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

Bilecik'te, kent merkezinde motosikletin refüje çarptığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi...

Bilecik'te, kent merkezinde motosikletin refüje çarptığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

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