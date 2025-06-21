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Bilecik'te Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Bilecik Osmaneli'de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 13:15
Bilecik'te Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Bilecik'te Feci Kaza

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Recep Barut yönetimindeki 16 BEU 489 plakalı motosiklet, D-650 kara yolu üzerinde, L.A. idaresindeki 26 TA 363 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Olay, İçmeler mevkisinde gerçekleşti.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Kazanın ardından, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda, motosiklet sürücüsü Barut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Barut'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü L.A. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan F.A., S.A., K.P.T. ve F.T. de ambulansla aynı hastaneye sevk edildi. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5...

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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