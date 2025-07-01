Bilecik’te Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Bilecik’te Orman Yangınına Hızla Müdahale

Bilecik'te, Vezirhan beldesine bağlı Zobran Mahallesi yakınlarında başlamış olan bir orman yangını, hem havadan hem de karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İlk Müdahale Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, hemen olay yerine intikal etti. Yangın bölgesinde, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı da yer aldı.

Müdahale Gücü

Yangının kontrol altına alınması için ekipler, toplam 3 helikopter, 1 İHA, 30 arazöz ve 37 iş ile hizmet aracı ile müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarının süratle devam ettiği bildirildi.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.