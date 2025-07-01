Bilecik'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bilecik'te Yangın Alarmı

Bilecik'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle Zobran Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan orman yangını, bölgedeki ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Müdahaleye Hızla Başlandı

Yangının ihbar edilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yangının büyümemesi için ekiplerin yoğun bir çaba sarf ettiği belirtiliyor.

Havadan yapılan müdahalelerin yanı sıra, karadan da yangını söndürmek için gereken önlemler alınıyor. Devam eden müdahalelerde, ekiplerin durumu kontrol altına alması umut ediliyor.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bilecik'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.