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Bilecik'te Orman Yangınları: 106 Kişi Dumandan Etkilendi

Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarında 106 kişi dumandan etkilenirken, 2 kişinin de tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 13:52
Bilecik'te Orman Yangınları: 106 Kişi Dumandan Etkilendi

Bilecik'te Orman Yangınları Sonrası Acil Sağlık Müdahaleleri

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri ile Vezirhan beldesinde çıkmış olan orman yangınları sonucunda 106 kişi dumandan etkilendi. Yangınlar sırasında vücutlarında yanıklar oluşan iki kişi ise yoğun bakımda tedavi altında.

Yangınların Sonuçları ve Sağlık Müdahalesi

İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, dumandan etkilenenlerin 28'inin tedavisi Bilecik'teki hastanelerde gerçekleştirilirken, 78'ine olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilmiştir. Osmaneli'ndeki yangında vücudunda yanıklar oluşan bir kişi Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Vezirhan'daki yangından etkilenen bir diğer kişi ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edilmektedir.

Yangınlarda Görev Alan Sağlık Ekibi

Dumandan etkilenenlerin 64'ü kamu ve sivil toplum kuruluşu personeli, 44'ü ise sivil vatandaşlardır. Yangınlara müdahale eden 36 ekibe bağlı 111 sağlık personeli ile 18 ambulans olay yerinde görev aldı.

Son olarak, Bilecik'teki orman yangınlarının etkileri ve yarattığı sağlık sorunları hakkında bilgiler, yetkililer tarafından güncellenmeye devam etmektedir.

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri ile Vezirhan beldesinde çıkan orman yangınlarında 106...

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri ile Vezirhan beldesinde çıkan orman yangınlarında 106 kişinin dumandan etkilendiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri ile Vezirhan beldesinde çıkan orman yangınlarında 106...

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri ile Vezirhan beldesinde çıkan orman yangınlarında 106 kişinin dumandan etkilendiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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