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Bilecik'te Otomobil ve Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 18:07
Bilecik'te Otomobil ve Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı üzücü bir kaza meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Olay, Bozüyük-İnegöl kara yolunun 16. kilometresi Kızılcapınar köyü kavşağında gerçekleşti. Ahmet K. yönetimindeki 11 DE 828 plakalı otomobil, Doğuş E. idaresindeki 06 ETZ 396 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, karşı şeride savrularak sürüklendi.

Kaza sonrası, olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otomobil sürücüsü Ahmet K. ve aynı araçtaki necdet Kıvanç, Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet K, hayatını kaybetti. Necdet Kıvanç’ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

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