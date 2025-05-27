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Bilecik'te Otomobil Yüklü Tırda Yangın, 8 Araç Mahvoldu

Bilecik'te bir tırda çıkan yangın, 8 yeni otomobilin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 09:05
Bilecik'te Otomobil Yüklü Tırda Yangın, 8 Araç Mahvoldu

Bilecik'te Tır Yangını: 8 Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobil yüklü tırda yangın çıktı ve bu olay, kısa sürede büyük bir hasara neden oldu. K.Y. idaresindeki 34 HN 0047 çekici ve 34 HN 0048 dorse plakalı tır, Bilecik-Bozüyük kara yolu Şelale rampası mevkisinde belirsiz bir nedenle alev aldı.

Yangın haberinin alınmasının ardından, bölgeye hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi önlendi ve ekipler, hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak, maalesef, tır ve taşıdığı 8 yeni otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle yol üzerinde kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, yanan tır ve otomobillerin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. Olayın ardından, yangının sebebi araştırılmaya başlandı.

Bilecik'te, seyir halindeyken alev alan tır ve taşıdığı otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te, seyir halindeyken alev alan tır ve taşıdığı otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te, seyir halindeyken alev alan tır ve taşıdığı otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te, seyir halindeyken alev alan tır ve taşıdığı otomobiller kullanılamaz hale geldi.

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