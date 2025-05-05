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Bilecik’te Polis, Yolda Kalan Vatandaşa Akü Takviyesi Yaptı

Bilecik'te trafik polisleri, aküsü boşalan bir aracın sürücüsüne anında destek sunarak trafiğin aksamadan devam etmesini sağladı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 00:30
Bilecik’te Polis, Yolda Kalan Vatandaşa Akü Takviyesi Yaptı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda kalan bir vatandaşa yardım ederek akü takviyesi yaptı.

Atatürk Bulvarı'nda bir aracın arızalandığı ihbarını alan şehir içi trafik ekipleri, sorunun arızalı aracın aküsünden kaynaklandığını tespit etti.

Ekipler, polis aracını arızalanan araca yaklaştırarak kendi ekip aracından akü takviyesi gerçekleştirdi. O anlar, yolda kalan sürücü için büyük bir destek sundu.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aracın yeniden çalışmasını ve trafik akışının aksamadan devam etmesini sağlayan personeline teşekkür etti. Yılmaz, "Trafik polislerimiz, sadece kuralları denetleyen değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın her an yanında olan birer destek unsurudur." ifadelerini kullandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda...

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda kalan bir vatandaşın aracına akü takviyesi yaptı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda...

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda kalan bir vatandaşın aracına akü takviyesi yaptı.

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