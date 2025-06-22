Bilecik'te Sibel Güneş'in Eşi Kayıp: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'te, evinde ölü bulunan Sibel Güneş'in (51) kayıp eşi İsmail Güneş'i arama çalışmaları hızla sürmektedir. İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İsmail Güneş'in terk edilmiş arabasının bulunduğu Sakarya Nehri kıyısındaki Osmaneli ilçesi Çavuşlar mevkiinde hem su altında hem de karada arama faaliyetlerini yürütüyor.

Şüpheli Ölüm ve Kayıp Şahıs Araştırması

Yetkililer, olayla ilgili şüpheli ölüm ve kayıp şahıs yönünden kapsamlı bir araştırma yürütmektedir. Olayın detayları, Sibel Güneş'in Kayseri'deki kızı tarafından annesinin ulaşamadığına dair yakınlarına bilgi verilmesiyle başlamıştır.

Yakınlarının ihbarı üzerine, Güneş'in Bener Sokak'taki evine gelen ekipler, burada Sibel Güneş'in cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Sitenin güvenlik kameralarında, İsmail Güneş'in sabah saatlerinde evden ayrıldığı görülmekte, ardından kendisinden haber alınamamaktadır.

İsmail Güneş'in otomobili, Sakarya Nehri'nin kıyısında terk edilmiş olarak tespit edilmiştir. Olayın gelişmeleriyle ilgili bilgi akışı devam etmektedir.

Bilecik'te 51 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.