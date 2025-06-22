DOLAR
39,62 0%
EURO
45,68 0%
ALTIN
4.296,95 0%
BITCOIN
3.931.521,45 3,35%

Bilecik'te Sibel Güneş'in Eşi Kayıp: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'te evinde ölü bulunan Sibel Güneş'in kayıp eşi İsmail Güneş için arama çalışmaları hızla sürmekte.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 21:18
Bilecik'te Sibel Güneş'in Eşi Kayıp: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'te Sibel Güneş'in Eşi Kayıp: Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik'te, evinde ölü bulunan Sibel Güneş'in (51) kayıp eşi İsmail Güneş'i arama çalışmaları hızla sürmektedir. İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İsmail Güneş'in terk edilmiş arabasının bulunduğu Sakarya Nehri kıyısındaki Osmaneli ilçesi Çavuşlar mevkiinde hem su altında hem de karada arama faaliyetlerini yürütüyor.

Şüpheli Ölüm ve Kayıp Şahıs Araştırması

Yetkililer, olayla ilgili şüpheli ölüm ve kayıp şahıs yönünden kapsamlı bir araştırma yürütmektedir. Olayın detayları, Sibel Güneş'in Kayseri'deki kızı tarafından annesinin ulaşamadığına dair yakınlarına bilgi verilmesiyle başlamıştır.

Yakınlarının ihbarı üzerine, Güneş'in Bener Sokak'taki evine gelen ekipler, burada Sibel Güneş'in cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Sitenin güvenlik kameralarında, İsmail Güneş'in sabah saatlerinde evden ayrıldığı görülmekte, ardından kendisinden haber alınamamaktadır.

İsmail Güneş'in otomobili, Sakarya Nehri'nin kıyısında terk edilmiş olarak tespit edilmiştir. Olayın gelişmeleriyle ilgili bilgi akışı devam etmektedir.

Bilecik'te 51 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk...

Bilecik'te 51 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Balık Tutarken Elektrik Çarpması: Genç Hayatını Kaybetti
2
Özgür Özel: 'Kale siyaseti sona erdi, Tekirdağ milletin kalasıdır'
3
AFAD, Çıldır Gölü'ndeki Mahsur Atı Kurtardı
4
Kütahya'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
5
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Yeni Nesil Kargo İHA ZD360: Güç ve Kapasite Artışı
7
AFAD'dan Münbiç'te 1365 Aileye Gıda Desteği

Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!