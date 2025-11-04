Bilecik'te Sundurma Yangını: Arı Kovanlarına Zarar Gelmedi

Örenköy Köyü'nde gece çıkan yangın söndürüldü

Bilecik merkez Örenköy Köyünde, Mustafa T.'ye ait ve altında arı bakıcılığı yapılan sundurma yapıda dün gece bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve çevrede korku yaratırken, olay yerine sevk edilen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle alevler arı kovanlarına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan müdahale sonucunda kovanlarda herhangi bir zarar oluşmadı.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı; soruşturma devam ediyor.

ARI KOVANLARININ BULUNDUĞU SUNDURMA YAPIDA YANGIN