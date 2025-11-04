Bilecik'te Sundurma Yangını: Arı Kovanlarına Zarar Gelmedi

Bilecik Örenköy'de Mustafa T.'ye ait sundurmada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; arı kovanlarına zarar gelmedi, jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:03
Bilecik'te Sundurma Yangını: Arı Kovanlarına Zarar Gelmedi

Bilecik'te Sundurma Yangını: Arı Kovanlarına Zarar Gelmedi

Örenköy Köyü'nde gece çıkan yangın söndürüldü

Bilecik merkez Örenköy Köyünde, Mustafa T.'ye ait ve altında arı bakıcılığı yapılan sundurma yapıda dün gece bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve çevrede korku yaratırken, olay yerine sevk edilen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle alevler arı kovanlarına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan müdahale sonucunda kovanlarda herhangi bir zarar oluşmadı.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı; soruşturma devam ediyor.

ARI KOVANLARININ BULUNDUĞU SUNDURMA YAPIDA YANGIN

ARI KOVANLARININ BULUNDUĞU SUNDURMA YAPIDA YANGIN

ARI KOVANLARININ BULUNDUĞU SUNDURMA YAPIDA YANGIN

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
3
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
4
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
5
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
7
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti