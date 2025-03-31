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Bilecik'te Tavuk Çiftliği Yangını: Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 21:59
Bilecik'te Tavuk Çiftliği Yangını: Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

Bilecik'te Tavuk Çiftliği Yangını

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, M.İ.'ye ait tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının, Ahmetler ve Çatak köyleri arasında bulunan çiftlikte, hayvanların bulunmadığı bir alanda bilinmeyen bir nedenle çıktığı öğrenildi.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındı. Yangın sonucunda çiftliğin bir bölümünde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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