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Bilecik'te Tır Kazası: Sürücüler Yaralandı

Bilecik'te iki tırın karıştığı kazada sürücüler yaralandı. İsmail Ç.'nin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 18:15
Bilecik'te Tır Kazası: Sürücüler Yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, iki tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Olay, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Bilecik yönünde, Kayıboyu Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

İsmail Ç. idaresindeki 07 BNE 543 plakalı boş kasa yüklü tır, yol kenarında park etmiş durumda bulunan 34 BC 7937 plakalı kil yüklü Ercan E.'ye ait tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ercan E'nin tırı, yol kenarındaki rampaya devrildi ve araçtaki yüklerin bir kısmı etrafa saçıldı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan sürücüler, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Araçların çekici ile yoldan kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesi sonrasında akış normale döndü.

Bilecik'te 2 tırın karıştığı trafik kazasında yaralanan sürücüler hastanede tedaviye...

Bilecik'te 2 tırın karıştığı trafik kazasında yaralanan sürücüler hastanede tedaviye alındı.

Bilecik'te 2 tırın karıştığı trafik kazasında yaralanan sürücüler hastanede tedaviye...

Bilecik'te 2 tırın karıştığı trafik kazasında yaralanan sürücüler hastanede tedaviye alındı.

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