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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilecik'teki trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 21:40
Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası Oluştu

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Olay, Bilecik-Bozüyük kara yolunda, Oktay Kaptan idaresindeki 45 N 2485 plakalı aracın, karşı yönden gelen Ahmet F. D. yönetimindeki 06 CNY 372 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Sonrası Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonucunda sürücü Oktay Kaptan, diğer sürücü Ahmet F. D. ve yolcu olarak bulunan Mükerrem D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır Yaralı Kaptan Hayatını Kaybetti

Kazada ağır yaralanan Oktay Kaptan, hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis İncelemesi Devam Ediyor

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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