Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Metamfetamin Ele Geçirildi

Bilecik'te Narkotik ekiplerinin operasyonunda metamfetamin ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:19
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri yakaladı

Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

