Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Metamfetamin Ele Geçirildi

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri yakaladı
Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
