Moldavalı Gelin Bartın'da İslamiyet'i Seçti

İhtida merasimiyle kelime-i şehadet getirildi

Türkiye'ye gelin olarak gelen Moldavalı bir kadın, Bartın'da düzenlenen ihtida merasimi ile İslamiyet'i kabul etti.

Bartın'a yerleştikten sonra İslamiyet'i araştırmaya başlayan kadın, Müslüman olmaya karar verdi ve başvurusunun ardından Bartın Müftülüğü tarafından düzenlenen programda kelime-i şehadet getirildi.

Tören, Kur'ân-ı Kerîm tilaveti ile başladı. Moldova uyruklu Kader Çetin için gerçekleştirilen ihtida merasiminde, Bartın Müftü Yardımcısı Oğuz Yılmaz İslam'ın temel esaslarına dair bilgi verdi ve gerekli açıklamalarda bulundu.

Program dualarla sona erdi.

