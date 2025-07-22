Bilecik'te Yangında 95 Küçükbaş Hayvanını Kaybeden Girişimcinin Genetik Çalışmaları Yok Oldu

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen yangında, 95 küçükbaş hayvanını kaybeden girişimci Selçuk Şahin, aynı zamanda yıllardır üzerinde çalıştığı “ırk” çalışmalarını da yitirmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyor.

İstanbul’da ilaç ve bankacılık sektöründe uzun yıllar çalıştıktan sonra 2014 yılında Bilecik’te çiftlik kuran Şahin, ekolojik tarım ve hayvancılık üzerine verdiği emeklerin karşılığını almaya çalışıyordu. Ancak gece saatlerinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, 95 küçükbaş hayvanın ölümüne neden oldu.

Yangının başlangıç noktası olan samanlıkta, hayvanların yemlerini verdikten sonra istirahat eden Şahin, dışarıdan gelen sesler üzerine uyandığında alevler içinde kalan çiftliğini gördüğünü ifade etti. Bu anı şöyle aktardı: “Hayvanları kurtarmak isterken çatı çöktü. Kendimi zor kurtardım; küçükbaş hayvanlar içinde kalınca tüylerinden tutuşmaya başladı. 70’ten fazlası gebeydi.”

Yangında büyükbaş hayvanları kurtarmayı başaran Şahin, kaybettiklerinin ardından yaşadığı duygusal yıkımı dile getirerek, “Hem genetik çalışmalarım bitti, hem de hayvanlarım telef oldu.” dedi. Üzerinde uzun yıllar çalışarak elde ettiği yeni koyun ırkının kaybı, Şahin için hiç kuşkusuz büyük bir kayıp.

Şahin, “Aldığım 2 koyunu çoğalttım. İyi bir ırk elde etmiştim. İzmir Çeşme Sakızı, Merinos, Karacabey Merinosu ve France koyunu gibi ırkları karıştırarak hem süt hem de et alabileceğim bir hayvan ırkına ulaşmıştım.” ifadelerini kullandı.

Yangında kaybettiği hayvanların yanı sıra, karınlarındaki kuzuları kaybetmiş olmanın acısı da ona derin bir üzüntü vermekte. “Kepçeyle gömdüğüm doğan kuzuları gördüm, çok üzgünüm.” diyen Şahin, hayvanlarıyla arasında özel bir bağ olduğunu belirtti.

Gece saatlerinde Bilecik-Gölpazarı kara yolu Dikenliboğaz mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çiftliğin ahır kısmına da sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak geride yaşananlar, Şahin’in mücadele ettiği hayvancılık hayalini silip süpürdü.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, çiftlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.