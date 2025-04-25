Bilecik'te Yaralı Baykuş Tedavi Altına Alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bir baykuş, Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Yaralı baykuş, kanat ve ayaklarındaki yaralar nedeniyle ilçe merkezindeki hayvan barınağına teslim edildi. Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Abdullah Tetik, baykuşun ayaklarının eklem bölgesinde yara tespit ettiklerini açıkladı.

Tetik, baykuşun tedavi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Ayakları ve kanatları için tedavi işlemleri tamamlandı. Şu anda kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Sağlık durumu gayet iyi. Bakım alanımızda misafir etmeye devam ediyoruz. Tamamen iyileştikten sonra da kendisini doğaya salacağız.” şeklinde konuştu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, vatandaşlarca bulunan yaralı baykuş, hayvan barınağında tedavi altına alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, vatandaşlarca bulunan yaralı baykuş, hayvan barınağında tedavi altına alındı.