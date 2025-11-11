Bilecik’te Yol Kenarında Yatan İsmail D.’nin Üzerinden Otomobil Geçti — Ağır Yaralı

Bilecik’te Yol Kenarında Yatan İsmail D.’nin Üzerinden Otomobil Geçti

Osmaneli Selimiye Köyü köprüsü altında kaza: Ağır yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Selimiye köyü köprüsü altında meydana gelen kazada, iddialara göre alkollü olduğu belirtilen İsmail D. yol kenarında yattığı sırada üzerinden bir otomobil geçti. Kazada İsmail D. vücudunun farklı bölgelerinde oluşan kırıklar nedeniyle ağır yaralandı.

Olay sırasında aracın sürücüsü olarak belirtilen Cenker S. idaresindeki 11 EE 724 plakalı otomobilin geçtiği ifade edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı şahsa yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından sağlık durumu ağır olan İsmail D., Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili olarak Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturmanın detayları yetkililerce sürdürülüyor.

