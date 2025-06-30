Bilecik'teki Yangın Felaketi: İki İlçe Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi İlan Edildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen köylerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiğini duyurdu. Yangının kontrol altına alındığını belirten Sözer, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ile birlikte Gölpazarı ilçesindeki yangın yönetim aracı önünde açıklamalarda bulundu.

Yangınların ekiplerin yoğun çabaları sonucunda durdurulduğunu ifade eden Sözer, "Yangınlarda hayatını kaybeden herhangi bir insanımız bulunmamakta olup, ilimizde 51 kişi dumandan etkilenmiştir. Şu an itibarıyla hastanede bir vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir," dedi.

Vali Sözer, köylerdeki yerleşim yerlerine yangının sıçraması ihtimaline karşı 609 kişinin hayvanlarıyla birlikte güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. "Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerimizin yangından zarar gören köylerinde hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarını başlattık. Hasar tespit sonuçlarına göre 100 bina, 118 bağımsız bölüm hasar görmüş olup, bu bölümler içerisinde 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır yıkık veya ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir," diye konuştu.

Sözer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespitlerin en kısa sürede tamamlandığını belirtirken, yangından zarar gören köylerin Köprücek, Tongurlar ve Soğucakpınar olarak belirlendiğini açıkladı. "Evi yanan ve AFAD'dan hak sahibi olacak vatandaşlarımızın evlerini en kısa sürede yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Yangın sonrası nakdi desteklerin sağlanacağına da vurgu yapan Vali Sözer, "Barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner talep eden vatandaşlarımıza konteyner kurulumlarını en kısa sürede tamamlayacağız." ifadelerini kullandı. Kendilerine yerleşecek olan vatandaşlara toplamda 72 bin lira taşınma ve eşya yardımı yapılacağını aktardı.

Hükümet tarafından acil durum ödeneği olarak 30 milyon lira gönderildiğini hatırlatan Sözer, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sundu. "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun," diyerek sözlerini sonlandırdı.

Hatırlanacağı gibi yangın, Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkiinde 27 Haziran’da çıkmış, daha sonra Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçramıştı. 28 Haziran’da ise rüzgarın etkisiyle Osmaneli tarafına yayılarak büyük bir alanı tehdit etmişti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer (ortada), Gölpazarı ilçesindeki yangın yönetim aracı önünde yaptığı konuşmada Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınlarından zarar gören köylerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiğini açıkladı.