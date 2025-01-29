Bilirkişi İfşası Soruşturmasında Pehlivan ve Selek'in İfadeleri Ortaya Çıktı

Bilirkişi İfşası Soruşturması: Pehlivan ve Selek'in İfadeleri Açıklandı

Halk TV'de yayımlanan programda, "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlamaları doğrultusunda başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda, gözaltına alınan Barış Pehlivan ve Seda Selek'in savcılıktaki ifadelerine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturmayı Başlattı

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halk TV yayınında gerçekleştirilen izinsiz telefon görüşmesinin kayda alınarak yayımlanması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilmesi ile ilgili tespitlerin ardından başlatıldı. Olayın, yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik olduğu ifade ediliyor.

Pehlivan'ın Savcılıktaki İfadesi

Barış Pehlivan, ifadesinde o gün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısını takip etmek üzere belediyede bulunduğunu belirtti. Toplantı sonrasında gazetecilik refleksiyle bilirkişiyi aradığını ifade eden Pehlivan, "Yanımda kanal yöneticisi Kürşad Oğuz da vardı. Görüşme hoparlördeydi ve Kürşad Bey bu görüşmeyi kaydetti. Amacımız, kelimesi kelimesine doğru bir aktarım yapmaktı, ancak kaydın daha sonra Halk TV'de yayınlandığını öğrendim," dedi.

Selek'in İfadesi

Seda Selek, İmamoğlu'nun açıklamalarının programlarının konusu haline geldiğini ve o an ne konuştuklarını tam olarak hatırlamadığını ifade etti. Program sırasında rejiden Pehlivan'ın ses kaydının yayına verileceğinin iletildiğini belirten Selek, yayın öncesinde kaydın varlığından haberdar olmadığını iddia ederek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum," dedi. Selek, İBB Başkanı'nın açıklama zamanlamasının bu duruma neden olduğunu ve eğer açıklama farklı bir saatte yapılmış olsaydı başka bir kişinin bu suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.