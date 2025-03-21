BİLSEM Öğrenci Seçiminde Ek Ders Ücreti Müjdesi

BİLSEM'de öğrenci seçimi sürecinde görevlendirilen öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek, günde 5 saat ile sınırlı olmak üzere.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:29
BİLSEM Öğrenci Seçiminde Ek Ders Ücreti Müjdesi

BİLSEM'de Öğrenci Seçiminde Ek Ders Ücreti

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM), bu hafta sonu gerçekleştirilecek öğrenci seçimi süreci kapsamında, öğretmenler ve yöneticilere ek ders ücreti ödeneceği duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni karar ile birlikte, öğrenci seçimi ön değerlendirme aşamalarında görev alan kişi ve kurumlar için önemli bir gelişme yaşandı.

Ek Ders Ücreti Detayları

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, BİLSEM öğrenci seçimi sürecinde görev alan yönetici ve öğretmenlere, günde 5 saati geçmemek kaydıyla, her oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek. Bu uygulama, bilim ve sanat merkezi il komisyonu başkanları, üyeleri, bina sorumlu ve gözetmenlerini de kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Değerlendirme Süreci

Bireysel değerlendirme aşamasında, genel zihinsel, resim ve müzik yetenekleri gibi alanlarda yapılacak olan uygulamalar için de benzer şartların geçerli olacağı belirtilmektedir. Her bir oturumda görev alan yönetici ve öğretmenler, yine günde 5 saati aşmamak şartı ile 1 saat ek ders ücreti alacaklardır.

Aynı Oturumda Görev Sınırlamaları

Önemli bir başka nokta ise, aynı oturumda hem bilim ve sanat merkezi il komisyonu ve değerlendirme komisyon üyesi, hem de gözetmenlik veya uygulayıcılık görevlerinin birlikte verilemeyeceğidir. Bu durum, görevli öğretmenlerin ve yöneticilerin yükümlülüklerini daha net belirlemek amacıyla uygulanmaktadır.

Bu yeni düzenlemeler, BİLSEM'lerdeki öğretmen ve yöneticilerin motivasyonunu artırmayı ve öğrenci seçim sürecinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini hedeflemektedir.

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