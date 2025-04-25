BİLSEM Öğrencilerinin Doğa Temalı Sergisi CerModern'de Açıldı

Mamak Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) atölyesi öğrencilerinin hazırladığı 'Doğa' konulu sergi, CerModern'de sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışı, CerModern'in Hub Sanat Mekanı'nda gerçekleştirildi.

Açılış törenine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldız ve Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil katıldı.

Açılışın ardından BİLSEM öğrencileri, ziyaretçilere çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, sergi kapsamında bir piyano dinletisi de sunuldu.

Mamak BİLSEM Görsel Sanatlar Öğretmeni Betül Yağız'ın danışmanlığında hazırlanan sergide, toplamda 25 öğrencinin 50 eseri yer alıyor. Yağız, serginin amacını doğanın yok oluşuna dikkat çekmek ve insanlarda farkındalık oluşturmak olarak belirtti.

Sergi; geleneksel Türk motiflerinden aile yapısına, kuş ve hayvan portrelerinden çağdaş desenlere kadar pek çok unsuru harmanlayarak hazırladı. Sergi, 2 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Mamak Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) atölyesi öğrencilerinin hazırladığı "Doğa" konulu sergi, CerModern'in Hub Sanat Mekanı'nda sanatseverlerle buluştu.

Mamak Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) atölyesi öğrencilerinin hazırladığı "Doğa" konulu sergi, CerModern'in Hub Sanat Mekanı'nda sanatseverlerle buluştu.