Bindal Mahallesi'nde 38 Yıllık Su Şebekesi Yenileniyor

MASKİ, Malatya Yeşilyurt Bindal Mahallesi'nde 38 yıllık içme suyu şebekesini yeniliyor; planlanan yaklaşık 50 km hattın 10 km'si tamamlandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:02
MASKİ, mahallede kapsamlı altyapı çalışması yürütüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bindal Mahallesi'nde içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışma kapsamında mahalleye yaklaşık 50 kilometre yeni içme suyu hattı planlandı. Bu hattın yaklaşık 10 kilometresi şu ana kadar tamamlandı. Proje ile yıllardır kullanılan eski boru hattının yenilenmesi hedefleniyor.

Bindal Mahalle Muhtarı Hacı Mehmet Çalışkan, yürütülen çalışmanın mahalle için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Mahallemizde içme suyumuzda büyük sıkıntı vardı. Yaklaşık 38 yıldır kullanılan borular hiç değişmemişti. Bindal Sokak’taki 38 yıllık şebeke bugün yenileniyor. Bu çalışmalar için emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere destek veren herkesten Allah razı olsun' dedi.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ise çalışmanın amacını ve beklentilerini şöyle açıkladı: 'Bindal Mahallesi’nde içme suyu altyapısını modernize etmek amacıyla toplamda yaklaşık 50 kilometrelik yeni içme suyu hattı yapılacak. Şu ana kadar 10 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumda. Mahallede yaklaşık 38 yıldır kullanılan borular hiç değişmemişti. Artık bu eski şebeke tamamen yenileniyor. Uzun yıllardır yaşanan su sıkıntısını kalıcı şekilde çözmeyi hedefliyoruz.'

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla su kayıplarının azalacağını, mahalle sakinlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşacağını belirtiyor. MASKİ, il genelinde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hizmetlerinde kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğini açıkladı.

