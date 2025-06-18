Bingöl'de 15 Bin 300 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Bin 300 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda 15 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimlerin önlenmesine yönelik ciddi bir mücadele yürütüyor. Bu doğrultuda, ilçe kırsalındaki 5 farklı noktaya düzenlenen operasyon sonucunda büyük bir miktarda uyuşturucu bitkisi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, olaya ilişkin adli süreç başlatıldığı öğrenildi. Bu tür operasyonların, uyuşturucu ile mücadelenin bir parçası olarak devam edeceği vurgulandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.