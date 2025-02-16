Bingöl'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem: Valilikten Açıklama Geldi

Bingöl'de Deprem Paniği: 4,8 Büyüklüğünde Sarsıntı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan verilere göre, depremin merkez üssü Yedisu olarak kaydedildi.

Panik İçinde Geçirilen Anlar

Deprem, saat 02.24'te gerçekleşti ve yerin 12,79 kilometre derinliğinde hissedildi. Sarsıntı, bölge halkında kısa süreli bir panik yarattı.

Valilikten Açıklama

Bingöl Valiliği, depremin ardından yapılan ilk saha taramalarında can ve mal kaybı olmadığı bilgisini paylaştı. Açıklamada, "Geçmiş olsun Bingöl, Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerine yer verildi.

Bu durum, bölgedeki güvenlik ve hazırlık durumunu gözler önüne serdi. Geçmişte yaşanan depremlerden ders çıkarılarak, binanın dayanıklılık ve güvenlik standartlarının gözden geçirilmesi gerektiği bir kez daha hatırlandı.