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Bingöl'de Deprem Güvenliği Sağlayan Yeni Konutlar Tamamlandı

Bingöl'de 88 aile, güvenli konutlarına kavuşarak deprem riskine karşı koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 13:35
Bingöl'de Deprem Güvenliği Sağlayan Yeni Konutlar Tamamlandı

Bingöl'de Güvenli Yeni Evler için Yerinde Dönüşüm Projesi

Bingöl, Türkiye'nin depreme en fazla risk taşıyan illerinden biri olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü Yerinde Dönüşüm Projesi ile yeniden yapılandırılıyor. Depreme dayanıksız olduğu belirlenen evlerin yerini alan yeni konutlar, 88 ailenin yaşam kalitesini artırıyor.

Ruhsat Başvuruları ve İnşaat İzinleri

Bingöl'de 1728 yapının yerinde dönüşüm başvurusu kabul edilirken, bunlardan 433'ü için ruhsat veya inşaat izni alındı. Proje kapsamında il genelinde tamamlanan, tek veya iki katlı 88 müstakil ev, hak sahiplerine teslim edildi.

Vali'den Ziyaret ve Bilgiler

Vali Ahmet Hamdi Usta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür ile birlikte Çeltiksuyu köyündeki yeni evleri ziyaret etti. Usta, aşamalı olarak yapılan hasar tespit çalışmalarında 13,847 bina ve 33,815 bağımsız bölümde inceleme yapıldığını belirtti ve bu çalışmanın ardından 3,425 bağımsız binanın hasarlı olduğu tespit edildiğini aktardı.

Proje Desteği ve Devlet Yardımı

Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında, devletin sağladığı toplam 1.54 milyon lira destek, 750 bin lira hibe ve 750 bin lira kredi şeklinde sunuluyor. Usta, "Bu evler, benim için villa tarzında. Fiyatlar Bodrum ya da Marmaris'te 3-5 milyon liraya satılabilir," diyerek projenin değerini vurguladı.

Yeni Evlerine Kavuşan Ailelerin Düşünceleri

Evlerine yerleşen Esra Gerboğa, eski evlerinin uzun süredir yaşanmaz halde olduğunu belirtirken, "Yeni evimizde rahat yatabiliyoruz. Deprem oldu, korkmadık, mutluyuz," dedi. Mehmet Gerboğa ise yeni konutların sağlam malzemelerle yapıldığını ifade etti.

Mehmet Gücün de, "Devlet geldi, konutları 4 ay içinde yaptı ve teslim etti. Güvenle oturabiliyoruz," diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bingöl'de 88 aile depreme dayanıksız olduğu tespit edilen evlerinin yerine devletin sağladığı hibe...

Bingöl'de 88 aile depreme dayanıksız olduğu tespit edilen evlerinin yerine devletin sağladığı hibe ve kredi desteğiyle yapımı tamamlanan yeni konutuna kavuştu.

Bingöl'de 88 aile depreme dayanıksız olduğu tespit edilen evlerinin yerine devletin sağladığı hibe...

Bingöl'de 88 aile depreme dayanıksız olduğu tespit edilen evlerinin yerine devletin sağladığı hibe ve kredi desteğiyle yapımı tamamlanan yeni konutuna kavuştu.

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