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Bingöl'de Feci Kaza: 7 Yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı, birinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 20:46
Bingöl'de Feci Kaza: 7 Yaralı

Bingöl'de Feci Kaza: 7 Yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen otomobil-kamyonet çarpışmasında, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, Bingöl-Erzurum kara yolu Mezarlık mevkisinde gerçekleşti.

Kazada, Şemsettin T. idaresindeki 34 ZN 4770 plakalı otomobil, Ahmet G. yönetimindeki 12 AU 924 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında sürücülerle birlikte kamyonette bulunan Ramazan P., Medin A., Nevzat B. ve otomobildeki Sema T. ile Musa T. yaralandı.

Olayın ihbar edilmesinin hemen ardından, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kaza noktasına sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Medin A.'nın sağlık durumu hakkında endişeler sürmekte.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, kazanın etkisiyle kamyonetin takla attığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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