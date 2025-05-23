Bingöl'de Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Bingöl'de hırsızlık iddiaları üzerine gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir ikametin bahçesindeki masadan çalınan 100 sterlin ile 2 bin 10 lira hakkında çalışma başlattı.

Gözaltına Alınan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Yapılan detaylı çalışmanın ardından olaya karışan bir şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve tutuklandı.

Çalınan paralar ise yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak, sahibi olan kişiye geri teslim edildi.

Bingöl'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Çalınan paralar da bulunarak sahibine teslim edildi.