DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,17 0,05%
ALTIN
5.952,97 0,09%
BITCOIN
3.768.773,26 -3,81%

Bingöl'de İRAP Değerlendirmesi: 99 Eylemden 40'ı Tamamlandı

Bingöl'de AFAD ev sahipliğinde yapılan İRAP toplantısında deprem öncelikli 99 eylem değerlendirildi; 40 eylem tamamlandı, 7'si öncelikli kabul edildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:21
Bingöl'de İRAP Değerlendirmesi: 99 Eylemden 40'ı Tamamlandı

Bingöl'de İRAP çalışmaları değerlendirildi

AFAD İl Müdürlüğü ev sahipliğinde İRAP Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Bingöl'de düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısında, ilin afet risklerini azaltmaya yönelik yürütülen faaliyetler kapsamlı biçimde ele alındı. Toplantı AFAD İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve deprem başta olmak üzere muhtemel afetlere karşı Bingöl'ün daha dayanıklı hale getirilmesi hedeflendi.

Toplantıya Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, kurum amirleri ve ilgili paydaşlar katıldı.

Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, Bingöl'ün önceliğinin deprem olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar 2 yıllık dönemde de İRAP toplantılarına başkanlık ederek bu farkındalığı ortaya koyduk" dedi. Usta, başlanan nokta ile mevcut durum arasında ciddi fark bulunduğunu, kurumlar arası sinerji ile kısa sürede önemli mesafeler katedildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, şehirde son dönemde önemli işler yapıldığını ve ilgili bakanlıklar ile ildeki kurumların koordineli çalışmasının süreci ileri taşıdığını söyledi.

AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Bingöl'de deprem farkındalık kültürünün oluştuğunu ifade etti. Bozkurt, AFAD'ın üst ölçek planı TARAP ile illerdeki yansımaları olan İRAP planlarının birlikte yürütüldüğünü açıkladı. İlde 99 eylem belirlendiğini, bunlardan 7'sinin kırmızı yani öncelikli eylem olduğunu ve birçoğuna başlandığını söyledi. Toplam eylemlerden 40'ının tamamlandığı bilgisini veren Bozkurt, bu tamamlanan eylemler arasında özellikle DSİ'nin yürüttüğü 37 eylem bulunduğunu, bunların 17'sinin bitirildiğini aktardı. Geriye kalan eylemlerin yerleşmelerdeki dere ıslah projelerine alınarak revize edileceği belirtildi.

Bozkurt ayrıca, 6 Şubat depremi sonrası ilde yapılan destekler kapsamında 436 milyondan fazla acil yardım ödeneğinin aktarıldığını kaydetti.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve İRAP kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

İRAP TOPLANTISINDA DEPREM BAŞTA OLMAK ÜZERE RİSK AZALTMA ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

İRAP TOPLANTISINDA DEPREM BAŞTA OLMAK ÜZERE RİSK AZALTMA ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

İRAP TOPLANTISINDA DEPREM BAŞTA OLMAK ÜZERE RİSK AZALTMA ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Trafik 370 Kamera ile Güvende
2
Muğla Büyükşehir Zabıtasından Hijyen ve Gramaj Denetimi
3
Esenyurt'ta Okullara Ücretsiz İçme Suyu: Su Sebilleri Kuruldu
4
Bingöl'de İRAP Değerlendirmesi: 99 Eylemden 40'ı Tamamlandı
5
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Memurun geleceğini garanti altına alacak düzenleme gelmedi
6
Aydın'da Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı İhalesiyle Trafik Çözümüne Adım
7
Düzce Üniversitesi: Türkiye HIV Vakalarında yüzde 450 Artışla Öne Çıkıyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül