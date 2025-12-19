Bingöl'de İRAP Değerlendirmesi: 99 Eylemden 40'ı Tamamlandı

Bingöl'de İRAP çalışmaları değerlendirildi

AFAD İl Müdürlüğü ev sahipliğinde İRAP Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Bingöl'de düzenlenen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısında, ilin afet risklerini azaltmaya yönelik yürütülen faaliyetler kapsamlı biçimde ele alındı. Toplantı AFAD İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve deprem başta olmak üzere muhtemel afetlere karşı Bingöl'ün daha dayanıklı hale getirilmesi hedeflendi.

Toplantıya Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, kurum amirleri ve ilgili paydaşlar katıldı.

Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, Bingöl'ün önceliğinin deprem olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar 2 yıllık dönemde de İRAP toplantılarına başkanlık ederek bu farkındalığı ortaya koyduk" dedi. Usta, başlanan nokta ile mevcut durum arasında ciddi fark bulunduğunu, kurumlar arası sinerji ile kısa sürede önemli mesafeler katedildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, şehirde son dönemde önemli işler yapıldığını ve ilgili bakanlıklar ile ildeki kurumların koordineli çalışmasının süreci ileri taşıdığını söyledi.

AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Bingöl'de deprem farkındalık kültürünün oluştuğunu ifade etti. Bozkurt, AFAD'ın üst ölçek planı TARAP ile illerdeki yansımaları olan İRAP planlarının birlikte yürütüldüğünü açıkladı. İlde 99 eylem belirlendiğini, bunlardan 7'sinin kırmızı yani öncelikli eylem olduğunu ve birçoğuna başlandığını söyledi. Toplam eylemlerden 40'ının tamamlandığı bilgisini veren Bozkurt, bu tamamlanan eylemler arasında özellikle DSİ'nin yürüttüğü 37 eylem bulunduğunu, bunların 17'sinin bitirildiğini aktardı. Geriye kalan eylemlerin yerleşmelerdeki dere ıslah projelerine alınarak revize edileceği belirtildi.

Bozkurt ayrıca, 6 Şubat depremi sonrası ilde yapılan destekler kapsamında 436 milyondan fazla acil yardım ödeneğinin aktarıldığını kaydetti.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve İRAP kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

