İGÜ, Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde Altın Madalya Kazandı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) öğrencileri, 22. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışmasında gösterdikleri performansla altın madalya kazandı. Başarıya ulaşan öğrencilere, İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli tarafından teşekkür belgesi verildi.

Festival ve yarışma

Bu yıl 17-20 Aralık 2025 tarihleri arasında Bahçelievler Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festival, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından hazırlandı ve Dünya Aşçılar Birliği (WACS) iş birliğiyle düzenlendi. Etkinlik; profesyonel şefler, akademisyenler, gastronomi eğitimi alan öğrenciler ve genç yetenekleri aynı platformda buluşturarak sektörel bilgi paylaşımı ve uluslararası etkileşimi hedefledi.

İGÜ ekipleri ve menüleri

JPT 2 - Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması, üniversitelerin uygulama becerilerini, ekip çalışmasını ve zaman yönetimini öne çıkaran prestijli bir organizasyon olarak gerçekleşti. İGÜ'yü temsilen yarışmaya katılan birinci ekipte Mevlüt Ubeyde Can, Onurcan Öceş ve Emine Toraman yer aldı. Ekip; başlangıç tabağında Malkara mercimekli, tereyağında karides, ana yemekte sous vide ördek ve patates pave, tatlıda ise tahin ganajlı karamelli ayva tatlısı ile jüri karşısına çıktı.

İGÜ'yü temsil eden ikinci ekipte ise Emrullah Saraç, Umutcan Yılmaz ve Şeyma Nur Bayrak bulundu. Bu ekip; başlangıçta levrek ceviche, ana yemekte yer elması püreli kalkan balığı, tatlıda ise creme citron ve orman meyveleri menüsüyle değerlendirildi.

Uygulamalı eğitimin meyvesi

Öğrencilerin festivalde elde ettiği altın madalya, İGÜ'nün gastronomi eğitimindeki uygulama odaklı yaklaşımının somut bir sonucu olarak değerlendirildi. Başarı, hem akademik kadronun rehberliği hem de öğrencilerin saha pratiğiyle desteklenen eğitim modelinin bir göstergesi olarak öne çıktı.

