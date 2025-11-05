Bingöl’de Jandarma Operasyonu: 2 kilo 802 gram Esrar, 1 Tutuklu

Bingöl’de Jandarma’dan Uyuşturucu Operasyonu

Operasyon Detayları

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmasında, 01 Kasım 2025 tarihinde merkez ilçe/Kuruca mevkiinde durdurulan araçta yapılan kontrolde 2 kilo 802 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı. Zanlılardan biri tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada operasyonun, suç ve suç unsurlarının tespiti ile uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olduğu bildirildi.

BİNGÖL’DE ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK