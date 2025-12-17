Bingöl’de Jandarmaya 105 Yeni Nesil Yaka Kamerası Teslim Edildi

Bingöl’de trafik güvenliğini artırmak ve kolluk hizmetlerinde şeffaflığı güçlendirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik ve asayiş ekiplerine 105 adet yeni nesil yaka kamerası teslim edildi.

Teslimat ve envanter bilgisi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Yaka Kamerası Projesi" kapsamında Bingöl İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen bu kameralar, jandarma trafik ve asayiş timlerinin kullanımına sunuldu. Daha önce kullanılan kameralarla birlikte jandarma teşkilatının envanterindeki yaka kamerası sayısı 261 oldu.

Hedef ve beklentiler

Yetkililer, yeni nesil yaka kameralarının personel güvenliğini artırması, vatandaş ile kolluk arasındaki etkileşimde şeffaflığı sağlaması, sahadaki denetimlerin daha etkin yürütülmesi ve adli süreçlerde delil niteliği taşıyan kayıtlar elde edilmesine katkı sunmasının hedeflendiğini vurguladı.

Katılımcılar

Düzenlenen programa Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.

Yetkililer, yeni nesil yaka kameralarının Bingöl genelinde güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve modern bir yapıyla yürütülmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

JANDARMA EKİPLERİNE YENİ NESİL YAKA KAMERALARI TESLİM EDİLDİ