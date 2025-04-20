Bingöl'de Kaza: Otomobil Eğitim Aracına Çarpınca 2 Yaralı

Bingöl'ün Çayağzı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile sürücü kursu eğitim aracı çarpıştı ve iki kişi yaralandı. Olay, 12 DA 500 plakalı eğitim aracının sürücüsü Y.İ. ile 23 HV 255 plakalı otomobili kullanan A.K. arasında gerçekleşti.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Edinilen bilgilere göre, otomobil Bingöl-Genç kara yolunda sürücü kursu eğitim aracı ile çarpıştıktan sonra, kaza anı çevredeki kum ocağının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazanın hemen ardından, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan iki kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.