DOLAR
37,95 0%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.207.924,91 0,78%

Bingöl'de Kaza: Otomobil Eğitim Aracına Çarpınca 2 Yaralı

Bingöl'de otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 18:11
Bingöl'de Kaza: Otomobil Eğitim Aracına Çarpınca 2 Yaralı

Bingöl'de Kaza: Otomobil Eğitim Aracına Çarpınca 2 Yaralı

Bingöl'ün Çayağzı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile sürücü kursu eğitim aracı çarpıştı ve iki kişi yaralandı. Olay, 12 DA 500 plakalı eğitim aracının sürücüsü Y.İ. ile 23 HV 255 plakalı otomobili kullanan A.K. arasında gerçekleşti.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Edinilen bilgilere göre, otomobil Bingöl-Genç kara yolunda sürücü kursu eğitim aracı ile çarpıştıktan sonra, kaza anı çevredeki kum ocağının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazanın hemen ardından, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan iki kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de otomobilin sürücü kursu eğitim aracıyla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Çocukları 23 Nisan Şenliği İçin Başkent Millet Bahçesi'nde Bir Araya Geldi
2
Çorum'da Otomobil Devrildi: Çift Yaralandı
3
Sancaktepe'de Otomobilde Bir Kişi Ölü Bulundu
4
Diyarbakır'da Çocuklar, 3 Bin Yıllık Zerzevan Kalesi'nde Uçurtma Şenliği Düzenledi
5
Edirne'de Meriç Nehri'nde Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
6
Muğla'daki Feci Kaza: 2 Ölüm, 2 Yaralı
7
KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!