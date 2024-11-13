Bingöl'de Kent Park Projesi İçin Protokol İmzalandı

Bingöl'ün Turizmine Yeni Bir Soluk: Kent Park Projesi

Bingöl'ün turizm potansiyelini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Kent Park Projesi için imzalanan protokol ile proje hayata geçecek. Vali Ahmet Hamdi Usta öncülüğünde gerçekleştirilen protokol töreninde, inşaat firmasının sahibi Resul Korkmaz da hazır bulundu.

Proje Detayları ve Hedefler

İl Özel İdaresi'ne ait alan üzerinde gerçekleştirilecek projede; 5 yıldızlı termal otel, kültür ve kongre merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, alışveriş merkezi, aquapark ile açık ve kapalı yüzme havuzları yer alacak. Proje tamamlandığında, yaklaşık 740 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Proje alanı, şehir merkezine sadece 5 kilometre ve havalimanına 12 kilometre mesafede bulunmaktadır. Vali Usta, projenin bölge için ne kadar önemli olduğuna değinerek, "Bu alan bitişik iki parselden oluşarak toplam 110 bin 960 metrekare bir alan içermektedir." diye konuştu.

Jeotermal Su Kaynağı ve Sağlık Hizmetleri

Projede kullanılacak jeotermal su, Ilıcalar beldesinde gerçekleştirilen sondajlarla elde edilmiştir. 1300 metre derinlikten çıkan su, 51 santigrat sıcaklıkta saniyede 20 litre debi sunmaktadır. Bu suyun, Kent Park alanına ulaştırılması için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Vali Usta, "Bu tesislerin modern bir konseptte inşa edilmesi için alanında uzman firmalardan danışmanlık alınıyor. Bingöl halkı ve çevre illerden gelen misafirler bu imkanlardan yararlanacak," şeklinde belirtti.

Projenin Ekonomik Etkisi

İnşaat firmasının sahibi Resul Korkmaz, projenin bölgesel anlamda benzersiz olduğunu ve yaklaşık 8-10 milyon kişiye hizmet vereceğini vurgulayarak, "Uluslararası turist çekmek için reklam çalışmalarına başlayacağız," ifadelerinde bulundu.

Korkmaz, projenin temel atma tarihini 2025 yılının nisan ve mayıs ayları olarak planladıklarını belirtti. Vali Usta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve milletvekillerine projeye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.