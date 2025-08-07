DOLAR
Bingöl'de Murat Nehri'nde Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Yayın Tarihi: 07.08.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 23:33
Bingöl'de Murat Nehri'nde Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesi Ardıçdibi köyü yakınlarında meydana gelen olayda, su debisinin yükselmesi nedeniyle Murat Nehri'nde 5 kişilik bir aile mahsur kaldı. Aile, nehir kıyısında piknik yaparken su seviyesinin aniden artması sonucu tehlikeye girdi.

Durumun acil olarak bildirilmesi üzerine, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Ekiplerin dikkatli çalışması sayesinde, mahsur kalan 5 kişi güvenli bir şekilde bot yardımıyla kurtarıldı.

Bu olay, doğal su seviyelerinin ve havanın ani değişimlerinin ne kadar dikkatli olunması gereken bir durum olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

