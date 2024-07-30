Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bingöl'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Bingöl’ün Genç ve Kiğı ilçelerinde meydana gelen orman yangınları ekiplerin çabasıyla başarıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:12
Bingöl'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Orman Yangınlarına Zorlu Mücadele

Bingöl’ün Genç ve Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangınların ilk olarak Yağızca ve Yazgünü köylerinde başladığı bildirildi.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Ormanlık alanlarda meydana gelen yangının nedenine dair şu an için net bir bilgi yok. Yangının çıktığının bildirilmesi üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplere Teşekkür

Bölgedeki orman yangınları ekiplerin yoğun çabası sayesinde söndürüldü. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya üzerinden, yangın söndürme çalışmalarında görev alan kamu görevlilerine ve köylere teşekkür etti.

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi’den büyük fırsat 9 taksit kampanyası!

Taşıt kredisinde bir devir kapandı! Dacia Finans'ınn 48 ve 60 ay vade seçeneği ile hayalinizdeki Dacia'ya sahip olun

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun

Apple kullancılarına ücretsiz iPhone AI (Yapay Zeka) yükseltmesini erken açtı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Taşıt kredisinde bir devir kapandı! Dacia Finans'ınn 48 ve 60 ay vade seçeneği ile hayalinizdeki Dacia'ya sahip olun

Yapı Kredi’den büyük fırsat 9 taksit kampanyası!

Türkiye İş Bankası'ndan kelepir daire satışı! 3+1 dairenin fiyatını görünce şok olacaksınız

Üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi! 4000 TL burs başvuru ekranı açıldı

Kamuya Ağustos ayında dev memur ve personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu, KPSS'li KPSS'siz memur olma imkanı

Apple kullancılarına ücretsiz iPhone AI (Yapay Zeka) yükseltmesini erken açtı

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda