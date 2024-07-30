Bingöl'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Orman Yangınlarına Zorlu Mücadele

Bingöl’ün Genç ve Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangınların ilk olarak Yağızca ve Yazgünü köylerinde başladığı bildirildi.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Ormanlık alanlarda meydana gelen yangının nedenine dair şu an için net bir bilgi yok. Yangının çıktığının bildirilmesi üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplere Teşekkür

Bölgedeki orman yangınları ekiplerin yoğun çabası sayesinde söndürüldü. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya üzerinden, yangın söndürme çalışmalarında görev alan kamu görevlilerine ve köylere teşekkür etti.

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.