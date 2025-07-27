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Bingöl'de Orman Yangınlarına Hızla Müdahale Ediliyor

Bingöl'ün Göltepesi ve Genç ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 19:38
Bingöl'de Orman Yangınlarına Hızla Müdahale Ediliyor

Bingöl’de, Göltepesi köyü ve Genç ilçesi kırsalında çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alanlara sıçradı.

İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangınların kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde mücadele ediyor.

Yangınların durumu ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve halkın bilgilendirilmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara...

Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara...

Bingöl'ün merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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