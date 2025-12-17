Bingöl'de otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Olay Yeri: Bingöl merkez Sancak
Bingöl'de meydana gelen kazada, sürücünün kontrolü kaybettiği otomobil şarampole uçtu ve 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl merkez Sancak mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak şarampole düştü.
İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
İlk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme gerçekleştirdi.
BİNGÖL’DE OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI: 2 YARALI