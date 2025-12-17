DOLAR
Bingöl'de Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Bingöl merkez Sancak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu; kazada 2 kişi yaralandı ve ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 19:29
Bingöl'de Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Bingöl'de otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Olay Yeri: Bingöl merkez Sancak

Bingöl'de meydana gelen kazada, sürücünün kontrolü kaybettiği otomobil şarampole uçtu ve 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl merkez Sancak mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak şarampole düştü.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

İlk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme gerçekleştirdi.

