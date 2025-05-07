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Bingöl'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 19:04
Bingöl'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı

Bingöl'de Kaza: 7 Yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonucunda 1'i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Kazada, Şemsettin T. idaresindeki 34 ZN 4770 plakalı otomobil, Ahmet Gökdemir yönetimindeki 12 AU 924 plakalı kamyonet ile Bingöl-Erzurum kara yolu Mezarlık mevkisinde çarpıştı. Kazanın ardından sürücüler ile birlikte kamyonetteki Ramazan P., Medin A., Nevzat B. ve otomobildeki Sema T. ile Musa T. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Medin A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi...

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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