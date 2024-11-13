Bingöl'de Polis Olayında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bingöl Valiliğinden Olay Açıklaması

Bingöl Valiliği, 12 Kasım'da kentte meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olay hakkında önemli bilgiler paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, olayın 19.15 sıralarında Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde gerçekleştiği belirtildi.

Olayın Detayları

Açıklamada, "Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı talimatı üzerine, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından telefonla aranarak Aile İçi Büro Amirliğine davet edilen şahıs, buradan nöbetçi savcılığa intikali öncesinde Bingöl Devlet Hastanesi'ne doktordan rapor almak üzere götürülürken, açık bıraktığı iş yerini kapatma ricasıyla araçtan inmiş ve kaçma teşebbüsünde bulunarak araçtan uzaklaşmıştır." denildi.

Valilik, bunun üzerine görevli personelin şüpheliyi durdurmak için ateşli silahla müdahale ettiğini ve bu sırada şahsın ağır yaralandığını kaydetti. Yaralı kişi, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltı ve Soruşturma Süreci

Açıklamada, "Olayda görevli polis memuru gözaltına alınmış olup tahkikat jandarma tarafından yürütülmektedir. Valiliğimizce aynı gece olayla ilgili silah kullanan memur dahil 3 polis açığa alınmış ve İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, bakanlıkça görevlendirilen müfettişlerin bugün Bingöl'e gelerek soruşturmaya başladığı bildirildi.

Son olarak, Bingöl Valiliği, bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaş için Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.