DOLAR
34,37 0,03%
EURO
36,51 0,08%
ALTIN
2.882,9 -0,36%
BITCOIN
3.010.727,07 2,21%

Bingöl'de Polis Olayında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bingöl'de gerçekleşen olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 polis gözaltına alındı ve tahkikat jandarma tarafından yürütülüyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:21
Bingöl'de Polis Olayında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bingöl Valiliğinden Olay Açıklaması

Bingöl Valiliği, 12 Kasım'da kentte meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olay hakkında önemli bilgiler paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, olayın 19.15 sıralarında Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde gerçekleştiği belirtildi.

Olayın Detayları

Açıklamada, "Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı talimatı üzerine, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından telefonla aranarak Aile İçi Büro Amirliğine davet edilen şahıs, buradan nöbetçi savcılığa intikali öncesinde Bingöl Devlet Hastanesi'ne doktordan rapor almak üzere götürülürken, açık bıraktığı iş yerini kapatma ricasıyla araçtan inmiş ve kaçma teşebbüsünde bulunarak araçtan uzaklaşmıştır." denildi.

Valilik, bunun üzerine görevli personelin şüpheliyi durdurmak için ateşli silahla müdahale ettiğini ve bu sırada şahsın ağır yaralandığını kaydetti. Yaralı kişi, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltı ve Soruşturma Süreci

Açıklamada, "Olayda görevli polis memuru gözaltına alınmış olup tahkikat jandarma tarafından yürütülmektedir. Valiliğimizce aynı gece olayla ilgili silah kullanan memur dahil 3 polis açığa alınmış ve İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, bakanlıkça görevlendirilen müfettişlerin bugün Bingöl'e gelerek soruşturmaya başladığı bildirildi.

Son olarak, Bingöl Valiliği, bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaş için Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Açıklaması: Umutlu Olmaya Devam Ediyorum
3
Somaliland'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Halk Sandık Başına Gitti
4
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Yönetimlere Sert Eleştiri
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin Alanlarını Temizlemek Şart
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre Yer Yok

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir