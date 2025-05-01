Bingöl'de Şiddetli Rüzgar: Binaların Çatısını Uçurdu, Olay Anı Kamerada

Bingöl'de, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu. Olay, kültür mahallesinde bir çocuğun üzerine düşen çatı sacıyla büyük bir panik yarattı.

Olayın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kent genelinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz bir şekilde etkiledi. Özellikle Simani Mahallesi'nde Halı Yıkamacılar Sitesi'ndeki iş yerleri ve Kültür ile İçmeler mahallelerindeki birçok binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. Kültür Mahallesi'nde uçan çatı sacının, bir çocuğun üzerine düştüğü an, bir bina sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Zarar Gören Araçlar ve Binalar

Kent merkezi ile Kiğı ilçesinde, uçan çatı parçalarının isabet ettiği bazı otomobiller de zarar gördü. Yedisu ilçesinde ise askeri lojman, TOKİ konutları ve bir okul binasının çatısında hasar meydana geldi. Ayrıca, Solhan ilçesindeki bazı seraların da şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkıldığı bildirildi.

Vali Usta'dan Açıklama

Vali Ahmet Hamdi Usta, yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle şu ana kadar vatandaşların sağlığıyla ilgili olumsuz bir durumun kendilerine ulaşmadığını belirtti. Ayrıca, AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları için sahaya indiğini ve gelecek ihbarlar doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Esnaf Mağduriyetini İfade Etti

Halı Yıkamacılar Sitesi'ndeki bir firma sahibi Ahmet Bolluk, şiddetli rüzgar sonrası iş yerlerinin neredeyse tamamının çatısının uçtuğunu ifade ederek, "Çok mağdur durumdayız. Bir an önce yetkililerden yardım bekliyoruz," dedi.

Başka bir esnaf olan Ahmet Alka ise, bir binanın teras çatısının tamamen iş yerinin önüne düştüğünü belirtti. Alka, "Gördüğümde şok oldum. Çok mağduruz. Allah'tan o sırada iş yerinin önünde insanlar yoktu. Birinin üzerine düşseydi, çok daha kötü olurdu," diye ekledi.

Bingöl'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu.

Bingöl'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu.