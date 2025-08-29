Bingöl'de Sosyal Medya Dolandırıcısı Adana'da Yakalandı

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada 'bakımcı hafız hoca' rumuzlu kullanıcı hesabından A.B. ile irtibata geçen dolandırıcı, üzerindeki nazarı kaldıracağını söyleyerek kadından 3 bin lira aldı.

Dolandırıldığını anlayan kadın, savcılığa şikayette bulundu. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin yer tespiti yapıldı.

Soruşturma ve Yakalama

Yapılan çalışmada, şüphelinin Adana'da olduğu belirlenerek Bingöl Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli T.B., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, şüphelinin Bolu, Antalya ve Zonguldak'ta benzer suçlardan üç dosyasının bulunduğunu bildirdi.