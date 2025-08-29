DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,03 0,23%
ALTIN
4.519,4 -0,27%
BITCOIN
4.623.052,33 -0,39%

Bingöl'de Sosyal Medya Dolandırıcısı Adana'da Yakalandı

Bingöl'de 'bakımcı hafız hoca' rumuzlu dolandırıcıya 3 bin lira veren A.B.'yi mağdur eden T.B., Adana'da yakalandı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 00:28
Bingöl'de Sosyal Medya Dolandırıcısı Adana'da Yakalandı

Bingöl'de Sosyal Medya Dolandırıcısı Adana'da Yakalandı

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada 'bakımcı hafız hoca' rumuzlu kullanıcı hesabından A.B. ile irtibata geçen dolandırıcı, üzerindeki nazarı kaldıracağını söyleyerek kadından 3 bin lira aldı.

Dolandırıldığını anlayan kadın, savcılığa şikayette bulundu. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin yer tespiti yapıldı.

Soruşturma ve Yakalama

Yapılan çalışmada, şüphelinin Adana'da olduğu belirlenerek Bingöl Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli T.B., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, şüphelinin Bolu, Antalya ve Zonguldak'ta benzer suçlardan üç dosyasının bulunduğunu bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FKÖ: Smotrich’in Gazze çağrısı 'savaş suçu ve soykırım' itirafı
2
Tekirdağ Çerkezköy'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Kazan'da 4. Küresel Gençlik Zirvesi: Küresel Genç Liderler Ödülleri Sahiplerini Buldu
4
Nevşehir Kozaklı'da Dünürler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
5
OTCA 5. Zirvesi: Bogota Bildirisi Kabul Edildi — Amazon Koruma Taahhütleri
6
Yönetilemeyen Atıklar Gezegenin Sağlığını Tehdit Ediyor
7
Bakan Tekin, Sultangazi'de Ramazan Etkinliklerine Katıldı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı