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Bingöl'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bingöl'ün Genç ilçesinde demir tozu taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 15:02
Bingöl'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bingöl'ün Genç İlçesinde Tır Faciası

Bingöl'ün Genç ilçesi'nde meydana gelen üzücü bir olayda, demir tozu taşıyan bir tır devrildi. 31 TE 247 plakalı aracın sürücüsü, kaza sonucu hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Devrilen tır, Bingöl-Diyarbakır kara yolu'nun Tapantepe mevkisinde kontrolden çıkarak yan yattı. Olayın ardından çevredeki kişiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde demir tozu taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını...

Bingöl'ün Genç ilçesinde demir tozu taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

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