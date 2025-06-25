Bingöl'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bingöl'ün Genç İlçesinde Tır Faciası
Bingöl'ün Genç ilçesi'nde meydana gelen üzücü bir olayda, demir tozu taşıyan bir tır devrildi. 31 TE 247 plakalı aracın sürücüsü, kaza sonucu hayatını kaybetti.
Olayın Detayları
Devrilen tır, Bingöl-Diyarbakır kara yolu'nun Tapantepe mevkisinde kontrolden çıkarak yan yattı. Olayın ardından çevredeki kişiler durumu hemen yetkililere bildirdi.
112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde demir tozu taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.