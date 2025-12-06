Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

Bingöl-Solhan karayolu 10. kilometresi kardeşler köyü mevkiinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 15:15
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

Bingöl'de hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafif ticari araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı ve 2 kişi hafif yaralandı.

Olay yeri

Kaza, Bingöl-Solhan karayolu 10. kilometresi kardeşler köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kontrolü kaybettiği 50 BG 379 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Müdahale ve inceleme

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

BİNGÖL’DE HAFİF TİCARİ ARACIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 2 KİŞİ...

BİNGÖL’DE HAFİF TİCARİ ARACIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 2 KİŞİ YARALANDI

BİNGÖL’DE HAFİF TİCARİ ARACIN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, 2 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi