Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

Bingöl'de hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafif ticari araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı ve 2 kişi hafif yaralandı.

Olay yeri

Kaza, Bingöl-Solhan karayolu 10. kilometresi kardeşler köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kontrolü kaybettiği 50 BG 379 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Müdahale ve inceleme

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

