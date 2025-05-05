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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda önemli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 22:29
Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında, 30 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla belirli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon neticesinde yapılan aramalarda 1 kilo 993,49 gram sentetik uyuşturucu, 37,72 gram esrar ve 0,20 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından yapılan değerlendirmede, 7 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yapılan...

Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 kilo 993,49 gram sentetik uyuşturucu, 37,72 gram esrar, 0,20 gram kokain ele geçirildi.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yapılan...

Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 kilo 993,49 gram sentetik uyuşturucu, 37,72 gram esrar, 0,20 gram kokain ele geçirildi.

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