Bingöl'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Bingöl'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

Bingöl'de gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Organize Suçlar Şubesi ekipleri, kentteki uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede, ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri baskında, 7 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda, ayrıca bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.